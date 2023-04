Stau zwischen Hilden und Düsseldorf Motorradfahrer bei Unfall auf A 46 lebensgefährlich verletzt

Am Montagmorgen ist es auf der A 46 Richtung Heinsberg an der Ausfahrt Düsseldorf-Holthausen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 49-jähriger Motorradfahrer ist aus bislang ungeklärte Ursache in einen Alleinunfall vor dem Werstener Tunnel verwickelt worden, bei dem er sich lebensgefährliche Verletzungen zugezogen hat, so ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion.