Regionalzüge und S-Bahnen Fast jeder zweite Zug in NRW fährt trotz Streik

Beim sechstätigen Bahnstreik im Personenverkehr werden in Nordrhein-Westfalen erheblich mehr Züge fahren als viele Menschen vermuten. „40 Prozent der Züge oder auch mehr werden wohl unterwegs sein“, vermutet Kai Schulte, Leiter des Kompetenzzentrums Integraler Taktfahrplan in NRW (KC-ITF-NRW), das für die Landesregierung die Pünktlichkeit von Regionalzügen und S-Bahnen vergleicht. Seine Rechnung ist einfach: Nur 52 Prozent der S-Bahnen und Regionalzüge in NRW werden von der Deutschen Bahn betrieben. Das ergibt die jüngste Statistik des Kompetenzzentrums für 2023, die übrigen 48 Prozent von anderen Unternehmen wie National Express (17,1 Prozent), Eurobahn (13,5 Prozent) oder Transdev (7,6 Prozent). In der Summe bedeutet dies, da ja keineswegs alle von der Deutschen Bahn betriebenen Regionalbahnen und S-Bahnen gestrichen werden, dass wohl deutlich mehr als 40 Prozent der Züge fahren.