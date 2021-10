Verspätungen durch Streckenschäden : Diese Bahnstrecken in NRW sind von Sturmtief Ignatz betroffen

Diese Bahnstrecken in NRW sind von Sturmtief Ignatz betroffen

Düsseldorf Sturmtief Ignatz fegt durch Nordrhein-Westfalen, Äste und Bäume werden mitgerissen. Auf zahlreichen Bahnstrecken kommt es dadurch zu Schäden an Oberleitungen und Verspätungen. Ein Überblick.

Seit der Nacht auf Donnerstag stürmt es in NRW. Den Überblick lesen Sie hier. Auf zahlreichen Bahnstrecken in Nordrhein-Westfalen haben herabstürzende Äste Oberleitungen beschädigt und Verspätungen ausgelöst. Über seinen Regionalen Twitteraccount für NRW meldet die Deutsche Bahn bereits Streckenschäden, Verspätungen und Ausfälle. Ein Überblick, ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Zudem ist in der Nacht zu Donnerstag in Bad Godesberg ein Güterzug mit einem Ast kollidiert, der Fernverkehr Köln-Koblenz war am Morgen beeinträchtigt. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte, war der Ast sturmbedingt linksrheinisch auf das Gleis gestürzt. „Wir müssen rechtsrheinisch umleiten und arbeiten mit Hochdruck daran, die Schäden zu beheben.“ Kurz vor sieben Uhr sei der Schaden behoben worden, die Fernzüge könnten wieder linksrheinisch fahren, hieß es dann wenig später.