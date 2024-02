Rheinbahn, KVB und weitere betroffen Verdi ruft erneut zu Warnstreiks im ÖPNV am Donnerstag auf

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich erneut auf Behinderungen im Nahverkehr einstellen. Am Donnerstag, 15. Februar, würden im Land die Beschäftigten zahlreicher Nahverkehrsunternehmen ganztägig zu Streiks aufgerufen, teilte die Gewerkschaft am Dienstag in Düsseldorf mit. Am Tag darauf sollen die Manteltarifverhandlungen für die Beschäftigten des kommunalen Nahverkehrs in Bochum in die zweite Runde gehen.