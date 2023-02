Alle Infos Wo in NRW am Donnerstag und Freitag gestreikt wird

In mehreren Städten in NRW wird am Donnerstag und teilweise auch am Freitag die Arbeit niedergelegt und gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi habe die Beschäftigten in Wuppertal dazu aufgerufen, teilten die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) am Dienstag mit. Geplant sind nach WSW-Angaben ganztägige Warnstreiks am Donnerstag und Freitag. Die Stadtwerke Wuppertal gehen davon aus, dass der Busverkehr in der Großstadt zum Erliegen kommt. Auch die Schwebebahn werde betroffen sein. Laut ver.di wurden auch im bergischen Städtedreieck die Arbeitnehmer der Nahverkehrsbetriebe WSW mobil GmbH, Stadtwerke Solingen GmbH – Verkehrsbetrieb und Stadtwerke Verkehrsbetriebe Remscheid GmbH zum Warnstreik aufgerufen.