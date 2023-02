In mehreren Städten in NRW wird am Donnerstag und teilweise auch am Freitag die Arbeit niedergelegt und gestreikt. So fahren zum Beispiel in Düsseldorf an beiden Tagen kaum Busse oder Bahnen. Auch das bergische Land ist mit Solingen, Remscheid und Wuppertal vom Streik betroffen. Hier eine Übersicht, in welchen Städten Pendler ebenfalls mit Einschränkungen rechnen müssen.