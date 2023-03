Wer am Dienstag betroffen ist Nahverkehr, Kitas, Jobcenter – der Warnstreik geht weiter

Knapp eine Woche vor der dritten Tarifrunde im öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi die Warnstreiks in Nordrhein-Westfalen am Dienstag deutlich ausgeweitet. Am Morgen blieben in vielen NRW-Städten - teils den zweiten Tag in Folge - die Straßenbahnen und die meisten Busse in den Depots. Verdi hat für Dienstag vielerorts weitere Beschäftigte etwa in Verwaltungen, kommunalen Betrieben, kommunalen Kitas, Jobcentern oder Sparkassen zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.