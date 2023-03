„Streik läuft reibungslos“ Streik legt Nahverkehr in vielen NRW-Städten lahm

Düsseldorf · Warnstreiks im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes haben am Montag vielerorts den öffentlichen Nahverkehr lahmgelegt. In mehreren Städten im Rheinland und im Ruhrgebiet fahren zum Wochenbeginn keine Straßenbahnen und nur noch wenige Busse. In Köln-Nippes sorgte ein defektes Stellwerk zudem für Ausfälle und Verspätungen im S-Bahn-Netz.

20.03.2023, 10:46 Uhr

Streikende Mitarbeiter der Rheinbahn stehen vor einem Bus: Wie hier im februar soll es auch in der kommenden Woche wieder Warnstreiks in Düsseldorf geben. Foto: dpa/Federico Gambarini

(top/dpa)