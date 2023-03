„Streik läuft reibungslos“ Streik legt Nahverkehr in vielen NRW-Städten lahm

Düsseldorf · Warnstreiks im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes haben am Montag vielerorts den öffentlichen Nahverkehr lahmgelegt. In mehreren Städten fahren zum Wochenbeginn keine Straßenbahnen. In Köln-Nippes sorgte ein defektes Stellwerk zudem für Ausfälle und Verspätungen im S-Bahn-Netz.

20.03.2023, 13:24 Uhr

Streikende Mitarbeiter der Rheinbahn stehen vor einem Bus: Wie hier im februar soll es auch in der kommenden Woche wieder Warnstreiks in Düsseldorf geben. Foto: dpa/Federico Gambarini

