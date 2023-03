Ausweitung am Dienstag Streik legt Nahverkehr in vielen NRW-Städten lahm

Mit mehr als 30.000 Streikenden auf drei Großkundgebungen in Gelsenkirchen, Mönchengladbach und Köln weitet Verdi den Umfang der Warnstreiks an diesem Dienstag massiv aus. Für die Bürgerinnen und Bürger werde es erhebliche Einschränkungen in ganz Nordrhein-Westfalen geben, hatte die Gewerkschaft bereits in der vergangenen Woche angekündigt. Für Dienstag seien vielerorts die Beschäftigten aus Bereichen wie der Verwaltungen, kommunalen Betrieben, Kitas, Jobcenter und Sparkassen zu Warnstreiks aufgerufen. In etlichen Nahverkehrsbetrieben ist das der zweite Streiktag in Folge.