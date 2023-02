Nahverkehr und Kitas betroffen Wo in NRW am Donnerstag und Freitag gestreikt wird

In mehreren Städten in NRW wird am Donnerstag und teilweise auch am Freitag die Arbeit niedergelegt und gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi habe die Beschäftigten in Wuppertal dazu aufgerufen, teilten die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) am Dienstag mit. Geplant sind nach WSW-Angaben ganztägige Warnstreiks am Donnerstag und Freitag.