Nahverkehr und Kitas betroffen Wo in NRW am Donnerstag und Freitag gestreikt wird

Auch in Aachen haben die Gewerkschaften Verdi und Komba als dbb-Gewerkschaft für Donnerstag zu Warnstreiks in der Verwaltung aufgerufen. Wegen des Streiks sei auch die Abfallsammlung durch den Aachener Stadtbetrieb eingeschränkt. Laut Verdi sollen auch Kitas und Ganztagsbetreuungen bestreikt werden. In Bielefeld halten die Stadtwerke Beeinträchtigungen im Bus- und Stadtbahnverkehr am Donnerstag ebenfalls für möglich. Auch in Dortmund und Oberhausen soll der Nahverkehr bestreikt werden.