Neben Ausstand im Flug- und Bahnverkehr Sicherheitspersonal streikt am Köln/Bonner und Düsseldorfer Flughafen unangekündigt

Ohne Vorwarnung gingen am Mittwochabend auch Beschäftigte an den Personal- und Warenkontrollen am Flughafen Köln/Bonn in den Ausstand, wie Verdi-Sekretär Özay Tarim berichtete. Damit werde insbesondere der Frachtverkehr an dem 24-Stunden-Flughafen empfindlich getroffen. Die Passagierflüge seien nicht betroffen. Dem Warnstreik, der bis 0 Uhr am Donnerstag dauern sollte, hätten sich Beschäftigte des Paketversenders UPS angeschlossen.