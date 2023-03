Hier wird in NRW gestreikt Montag und Dienstag kein öffentlicher Nahverkehr in etlichen Städten

Das Dortmunder Nahverkehrsunternehmen DSW21 geht von einem eintägigen Warnstreik am Dienstag aus. Die Streikmaßnahmen würden den öffentlichen Nahverkehr mit Bussen und Bahnen in Dortmund komplett stilllegen, erklärte DSW21. Dies gilt am Dienstag von Betriebsbeginn etwa 3.30 Uhr bis zum Betriebsende gegen 1.30 Uhr am Folgetag.