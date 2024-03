So ist die Lage Streiks im Bahn- und Flugverkehr in NRW haben begonnen

Auch die Luftsicherheitsleute werden bei ihrer separaten Tarifrunde von Verdi vertreten und haben bereits eine Warnstreikrunde absolviert. Ohne Vorwarnung gingen am Mittwochabend Beschäftigte an den Personal- und Warenkontrollen am Flughafen Köln/Bonn in den Ausstand, wie Verdi-Sekretär Özay Tarim berichtete. Damit werde insbesondere der Frachtverkehr an dem 24-Stunden-Flughafen empfindlich getroffen. Die Passagierflüge seien nicht betroffen. Dem Warnstreik, der bis 24.00 Uhr am Donnerstag dauern sollte, hätten sich Beschäftigte des Paketversenders UPS angeschlossen. Auch das Sicherheitspersonal am Düsseldorfer Flughafen streikt. Die Beschäftigten, die in der Fluggastkontrolle, den Personen- und Warenkontrollen und in Servicebereichen tätig sind, sollen von 03.30 Uhr bis 00.00 Uhr am Freitag ihre Arbeit niederlegen. Mit den Streiks wolle Verdi den Arbeitgebern signalisieren, „dass das bisherige Angebot verbessert werden muss“, erklärte die Gewerkschaft.