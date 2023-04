Verkehr in NRW betroffen Warnstreiks an Flughäfen und bei der Bahn haben begonnen

Düsseldorf · Der Warnstreik bei der Deutschen Bahn und an mehreren Flughäfen ist in der Nacht zu Freitag angelaufen. Am Morgen fährt kein Zug in NRW. Mit massiven Ausfällen rechnen auch die Flughäfen in Köln/ Bonn und Düsseldorf.

21.04.2023, 08:01 Uhr

Wie hier in Köln kommt in ganz NRW am Freitagmorgen infolge eines Warnstreiks der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG der Bahnverkehr weitgehend zum Erliegen. Foto: dpa/Oliver Berg

(grz/top/ dpa/ AFP)