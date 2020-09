Busse und Bahnen stehen still : So läuft der Warnstreik am Dienstag im öffentlichen Nahverkehr

Die Gewerkschaft Verdi rechnet damit, dass mehr als 10.000 Beschäftigte in NRW ihre Arbeit im Laufe des Tages niederlegen, sagte Gewerkschaftssprecher Tjark Sauer am frühen Dienstagmorgen. Begonnen hatten die Warnstreiks mit dem Beginn der Frühschicht um 3 Uhr. Viele Busse und Bahnen werden voraussichtlich in den Depots bleiben.



In Wuppertal gingen die Stadtwerke davon aus, dass den gesamten Dienstag keine Busse fahren und die Kundencenter geschlossen bleiben. Die Schwebebahn ist ohnehin werktags derzeit außer Betrieb. Verdi-Bundeschef Frank Werneke will in Wuppertal zu den Beschäftigten sprechen. Nicht am Warnstreik teilnehmen werden Beschäftigte der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft, der Bahnen der Stadt Monheim und der Stadtwerke Gütersloh.