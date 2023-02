Bilanz für das Jahr 2022 NRW bleibt weiter Stauland Nummer eins

Wer auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen unterwegs ist, musste auch im vergangenen Jahr wieder reichlich Geduld mitbringen. So lag die Staudauer im Jahr 2022 auf einem vergleichbaren Niveau wie in 2021. Das geht aus der Staubilanz des ADAC in NRW hervor. Auf den mehr als 2200 Autobahnkilometern summierte sich die Dauer aller Verkehrsstörungen auf 104.191 Stunden. Damit steckten Autofahrer 4341 Tage in Stau und stockendem Verkehr fest. 2021 waren es mit etwa 106.500 Staustunden (4437 Tage) nur wenige mehr. Insgesamt zählte der ADAC auf den NRW-Autobahnen 2022 fast 160.000 Staus.