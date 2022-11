Lastwagenfahrer gestorben : A46 nach tödlichem Unfall bei Wuppertal weiter teilweise gesperrt

Update Wuppertal/Düsseldorf Ein Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 46 in Wuppertal gegen einen Brückenpfeiler geprallt und ums Leben gekommen. Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Düsseldorf wieder freigegeben, Richtung Brilon jedoch weiterhin gesperrt.

Ein Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 46 in Wuppertal gegen einen Brückenpfeiler geprallt und ums Leben gekommen. Die stark befahrene Autobahn ist zwischen Haan-Ost und Sonnborner Kreuz mittlerweile nur noch in Richtung Brilon gesperrt. Die Strecke in Fahrtrichtung Düsseldorf ist gegen 14 Uhr wieder freigegeben worden. Dennoch kommt es weiterhin zu großen Verkehrsbeeinträchtigungen, so ein Polizeisprecher.