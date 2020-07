Stauung : Kleinere Verkehrsprobleme auf der Eifelautobahn in beiden Richtungen

Kleinere Verkehrsprobleme auf der Eifelautobahn in beiden Richtungen

Westhofener Kreuz / Schwerte / Frechen /Gleuel Unerfreuliche Nachrichten für Autofahrer auf der Eifelautobahn, der A1, in Nordrhein-Westfalen. Auf der Route gibt es jetzt gerade in beiden Richtungen einige Probleme.

Jetzt gerade, Stand Dienstag um 13:32 Uhr, gibt es auf der A1 in beiden Richtungen Verkehrsprobleme auf insgesamt zwei Kilometern. Es staut sich sowohl in Fahrtrichtung Kreuz Lotte/Osnabrück als auch in Richtung Blankenheim.