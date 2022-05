ADAC erwartet hohes Verkehrsaufkommen : Roermond und Venlo erwarten viele Deutsche an Christi Himmmelfahrt

Das Outlet Center in Roermond ist das Ziel von vielen deutschen Besuchern. Dementsprechend muss mit Schlangen gerechnet werden. Foto: Christian Schwerdtfeger

Venlo/Düsseldorf An Christi Himmelfahrt haben die Geschäfte in Deutschland geschlossen. Viele Deutsche zieht es daher in die grenznahen niederländischen Städte Roermond und Venlo. Was die Städte dazu sagen, und wie der ADAC den Verkehr einschätzt.

Die niederländischen Städte Roermond und Venlo haben mehrere Gemeinsamkeiten: Sie liegen beide an der Maas, bieten ideale Bedingungen für Shopping-Liebhaber und befinden sich nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Aus diesem Grund erfreuen sich beide Städte bei Deutschen großer Beliebtheit. Für Feiertage gilt dies umso mehr, da die Geschäfte in den Niederlanden im Gegensatz zu Deutschland auch dann geöffnet haben. Darüber hinaus waren im Nachbarland in der Vergangenheit Kostenpflichtiger Inhalt viele Produkte deutlich günstiger.

Niederländische Städte sind viele Besucher gewöhnt

„Roermond erwartet jedes Wochenende viele Besucher“ meint Mieke Bruijnen vom Fremdenverkehrsamt VVV in Roermond. Dementsprechend ist die Stadt auch auf viele Besucher vorbereitet. „Beim Outlet Center gibt es extra Schilder fürs Parken, die Restaurants sorgen dafür, dass genug Personal da ist“ nennt Bruijnen als Beispiele. Da der 26. Mai auch in den Niederlanden ein Feiertag ist, haben die Geschäfte in der Innenstadt erst später geöffnet. Laut Bruijnen öffnen diese ab 13 Uhr. Wer am Donnerstag also einen Ausflug nach Roermond plant und noch Tipps benötigt, kann von 11 bis 15 Uhr dem Fremdenverkehrsamt in Roermond einen Besuch abstatten. Ähnliches wie Mieke Bruijnen teilt das Fremdenverkehrsamt in Venlo mit. Auch für diese Stadt sind viele Besucher aus Deutschland nichts neues - insbesondere an Feiertagen in Deutschland. Wie viele Menschen genau kommen werden, ist nicht abschätzbar. Die Städte sind also auf viele Besucher eingestellt, aber wie wird sich die Anreise gestalten, wenn am Feiertag viele Deutschen zum Einkaufen ins Nachbarland fahren?

ADAC rechnet mit erhöhtem Verkehrsaufkommen