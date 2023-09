A1 und A3 in NRW betroffen ADAC warnt vor Stauchaos am Wochenende

Freitag: Zum üblichen Pendlerverkehr gesellen sich rückreisende Urlauber. Auf den Autobahnen und den Strecken rund um die Ballungsgebiete ist laut ACE vor allem zwischen 13.00 und 18.00 Uhr mit viel Verkehr und je nach Gebiet und Route mit langen Staus zu rechnen.

Samstag: Im Süden Deutschlands wird ab dem Vormittag viel Verkehr auf den Heimreisestrecken erwartet. Als Hauptrouten in nördlicher und nordwestlicher Richtung nennt der ACE die Autobahnen A5, A6, A7, A8 und A9 sowie die A81, die A93 und die A95.Voller werden kann es demnach auch auf der A5, der A7 und der A81 in südlicher und auf der A8 in östlicher Richtung. Am meisten dürfte zwischen 10.00 und 18.00 Uhr los sein - das Aufkommen lasse am späten Nachmittag nach.