Fronleichnam und langes Wochenende Bis zu 500 Kilometer Stau - auf den NRW-Autobahnen ist es voll

Zeitweise fast 500 Kilometer Stau auf nordrhein-westfälischen Autobahnen haben Autofahrern am Nachmittag vor Fronleichnam Geduld abverlangt. Vor allem um Köln und im Ruhrgebiet stockte und staute sich der Verkehr am Nachmittag, sagte ein Sprecher des Automobilclubs ADAC am Mittwoch. Seit dem Mittag stieg die Zahl der Staumeldungen immer weiter an.Kurzurlauber und Berufspendler waren am Nachmittag ab etwa 15 Uhr gleichzeitig unterwegs.