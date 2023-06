Vor dem langen Wochenende ADAC erwartet Staus in NRW rund um Fronleichnam

Neben Nordrhein-Westfalen ist Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland landesweiter Feiertag. Gerade angesichts des guten Wetters am langen Wochenende müssen sich die Menschen laut ADAC auf Verkehrsverzögerungen einstellen. Am Sonntagnachmittag sei wegen der Reiserückkehrer mit mehr Verkehr auf den Autobahnen zu rechnen.