Stauvorhersage vor Ostern Das rät der ADAC für Gründonnerstag

Die Osterfeiertage bieten sich auch für einen Kurzurlaub oder Ausflug in die Niederlanden an. Viele Geschäfte haben auch am Karfreitag und Ostermontag geöffnet. Wer kurzfristig an die Nordsee will, muss mit hohen Preisen rechnen. Der ADAC warnt vor Staus. Alles Infos zur Fahrt in die Niederlande über Ostern gibt es hier.