Stau am Morgen Glätte und Schnee sorgen für Unfälle in Teilen von NRW

Die Schäden beschränkten sich in der Nacht zum Mittwoch sowie am Mittwochmorgen in erster Linie auf Blechschäden, wie aus einer Nachfrage bei den Leitstellen der Polizeien hervorging. Im Bereich Bielefeld gab es witterungsbedingt verschiedene Unfälle mit Sachschäden, aber keine Verletzten. Die Polizei warnte am Morgen auf der Autobahn 2 bei Bielefeld vor Gefahr durch Schnee auf der Fahrbahn in beide Richtungen. Am frühen Morgen staute sich der Verkehr dort aufgrund des Schnees, wie es hieß. In NRW gab es am frühen Mittwochmorgen (Stand 7.10 Uhr) bereits 150 Kilometer Stau auf den Autobahnen.