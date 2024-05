Verkehr auf den Autobahnen ADAC erwartet vor Fronleichnams-Wochenende wieder Staus in NRW

„Aufgrund des Brückentags herrscht wieder Hochbetrieb auf den Fernstraßen“, sagte ADAC-Verkehrsexperte Roman Suthold. Mit den stärksten Verkehrsbehinderungen sei am Mittwochnachmittag zwischen 14 und 18 Uhr zu rechnen. Der Mittwoch vor Fronleichnam habe im vergangenen Jahr zu den 15 staureichsten Tagen des Jahres gezählt. Betroffen seien vor allem die Ballungsraum-Autobahnen sowie die Strecken in Richtung Nord- und Ostseeküste und in die Niederlande. „Am frühen Abend oder am Donnerstagmorgen kommt man stressfreier und mit deutlich weniger Zeitverlust ans Ziel“, sagte Suthold. Denn an Fronleichnam selbst werde es auf den Autobahnen erfahrungsgemäß sehr leer sein.