Zu diesen Zeiten droht weniger Stau Am Mittwoch vor Fronleichnam wird es wieder voll auf NRW-Autobahnen

Der Verkehrsclub ADAC erwartet vor dem langen Fronleichnam-Wochenende am Mittwoch wieder mehr Staus und stockenden Verkehr auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen. Es werde Hochbetrieb auf den Fernstraßen herrschen, vor allem am Mittwochnachmittag, hieß es beim ADAC. Kurzurlauber und Berufspendler seien dann gleichzeitig unterwegs. Voll werde es voraussichtlich vor allem auf den Ballungsraum-Autobahnen sowie auf den Strecken in Richtung Nord- und Ostseeküste und in die Niederlande.