Wegen Bombenentschärfung : A52 bei Essen muss Montagvormittag gesperrt werden

Eine Fünf-Zentner-Bombe (ähnlich wie diese) aus dem Zweiten Weltkrieg muss am Montag in Essen entschärft werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Wegen einer Bombenentschärfung muss am Montagmorgen die A52 in Höhe Essen-Rüttenscheid für kurze Zeit gesperrt werden. Der Blindgänger ist bereits vor dem Wochenende entdeckt worden.

Bei Bauarbeiten an der Manfredstraße/ Ecke Ursulastraße in Rüttenscheid wurde am vergangenen Freitag eine amerikanische Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Blindgänger wird laut der Stadt Essen voraussichtlich an diesem Montag entschärft.