Ab in den Süden Wo Urlauber zum Start in die Sommerferien mit Staus rechnen müssen

Zum Start der nordrhein-westfälischen Sommerferien am kommenden Wochenende erwartet der ADAC volle Autobahnen. Besonders am Freitagnachmittag müssten Berufspendler und Urlauber viel Geduld aufbringen. „Wer sich sofort nach der Arbeit mit dem Auto in Richtung Nord- und Ostseeküste, Niederlande oder südliche Urlaubsländer auf den Weg macht, landet erst mal im Stau“, sagte ADAC Verkehrsexperte Roman Suthold. Auch am Samstag und Sonntag sei mit vielen Reisenden auf den Autobahnen zu rechnen. Da aber kaum Berufspendler unterwegs seien, dürften sich die Staus im Rahmen halten.