Bei Solingen Sechs Verletzte bei Unfall am Stauende auf A3

Bei einem Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 3 bei Solingen sind am Dienstag sechs Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Lebensgefahr bestehe allerdings nicht, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Demnach sei ein Autofahrer mit vermutlich zu hoher Geschwindigkeit auf ein Stauende aufgefahren. Dahinter seien dann vier weitere Fahrzeuge, darunter auch ein Lkw, ins Schleudern geraten und kollidiert. Nach dem Unfall musste die Fahrbahn in Richtung Oberhausen komplett gesperrt werden.