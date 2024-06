Hochfliegende ÖPNV-Pläne Diese NRW-Städte wollen Seilbahnen

Bisher sind Seilbahnen in deutschen Großstädten - wie in Berlin, Koblenz oder Köln - nicht Teil des öffentlichen Verkehrsnetzes oder richten sich an Touristen wie in den Bergen. In anderen Weltteilen sieht das anders aus: New York hat eine traditionsreiche Luftseilbahn, in La Paz und in Mexiko-Stadt sind sie seit Jahren bewährte Fortbewegungsmittel, in Paris ist ein Vorzeigeprojekt im Bau.