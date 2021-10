Zwischen Volmarstein und Gevelsberg : Schwerer Lkw-Unfall auf der A1 – Abschnitt Richtung Köln gesperrt

Am Mittwochmittag ist es auf der A1 zwischen Volmarstein und Gevelsberg zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei waren mehrere Fahrzeuge beteiligt. Die A1 ist derzeit in Richtung Köln gesperrt.

Ein Lkw-Fahrer ist am Mittwoch gegen 13.49 auf der A1 zwischen Volmarstein und Gevelsberg gegen die Mittelschutzplanke gekracht. Laut Polizeibericht kollidierte er anschließend vermutlich mit zwei Autos. Die A1 in Richtung Köln ist deswegen derzeit auf unbestimmte Zeit gesperrt. In Fahrtrichtung Bremen ist ein Fahrstreifen frei.