In den Niederlanden bereits Alltag Scan-Fahrzeuge kontrollieren tausend geparkte Autos pro Stunde

Das hört sich an wie ein narrensicheres System. Jedoch hat der niederländische öffentlich-rechtliche Sender NOS in 2021 berichtet, dass es sich lohnt, gegen die Knöllchen Widerspruch einzulegen. In Amsterdam zum Beispiel wurden 2019 551.150 Bußen verhängt. Bei 70.513 Fällen hat der Empfänger protestiert. In nicht weniger als 66 Prozent der Fälle wurde auf Bußgelder verzichtet. In Den Haag war das bei 37 Prozent der Beschwerden der Fall, in Rotterdam und Utrecht sogar bei 75 Prozent. Nach Angaben der Stadt Amsterdam hatten die Parker selbst Fehler gemacht, beispielsweise bei der Eingabe des Kennzeichens beim Bezahlvorgang.