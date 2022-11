Neue Gleise im Ruhrgebiet : Zugreisende müssen kommende Woche mit Problemen rechnen

Bauarbeiten am Bahnsteig am Hauptbahnhof Dortmund. (Archivfoto) Foto: picture alliance/Wilfried Wirth

Essen Auf der Haupt-Bahnstrecke durch das Ruhrgebiet müssen sich Zugreisende und insbesondere Berufspendler in der kommenden Woche auf erhebliche Probleme einstellen.

Vom kommenden Montag an (21 Uhr) bis zum Donnerstag (24. November/5.00 Uhr) werden zwischen dem Dortmunder Hauptbahnhof und Bochum-Langendreer auf einer Länge von mehr als 3800 Metern neue Schienen verlegt. 630 Schwellen und 600 Tonnen Schotter werden ausgetauscht, teilten die Deutsche Bahn und der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) mit. Während der gut eine Million Euro teuren Modernisierungsarbeiten komme es zu Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr.

Auch der Fernverkehr ist in der Bauzeit eingeschränkt. Die Fernzüge werden laut DB zwischen Montagabend und Donnerstagmorgen zwischen Dortmund und Duisburg beziehungsweise Köln umgeleitet und halten dann nicht in Bochum und Essen - und je nach Umleitung auch nicht in Mülheim, Duisburg oder Düsseldorf Flughafen und Düsseldorf Hbf.