Baustellen und gestiegene Personalkosten : Bahnbetreiber dringen auf Lösung für Finanzprobleme

Ein Zug der Firma Eurobahn fährt in den Hauptbahnhof in Oberhausen ein. Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Über finanzielle Hilfen für die im NRW-Regionalverkehr fahrenden Bahnunternehmen wird seit langem verhandelt. Nach Abellio klagt auch Eurobahn-Betreiber Keolis über Probleme und fordert eine Lösung.

Für die Finanzprobleme der Eisenbahngesellschaften in Nordrhein-Westfalen wird weiter nach einer Lösung gesucht. Die Gespräche über eine Anpassung der Verträge dauerten an, hieß es am Montag bei den Verkehrsverbunden Rhein-Ruhr und Westfalen-Lippe. Die privaten Eisenbahnunternehmen klagen über kräftig gestiegene Personalkosten und die finanziellen Folgen der vielen Baustellen im Netz, die bei Abschluss der Verträge nicht absehbar gewesen seien. Sie verlangen deshalb Nachzahlungen.

Nach einem Bericht der „WAZ“ (Montag) strebt Keolis den kompletten Ausstieg aus dem deutschen Regionalbahn-Markt noch in diesem Jahr an. Die Zeitung beruft sich auf Informationen aus Branchenkreisen. Dazu sagte die Keolis-Sprecherin: „Es ist noch gar nicht klar, in welche Richtung es geht.“ Die Entscheidungen des Unternehmens hingen vom Ausgang der Verhandlungen ab. Keolis fährt in NRW mit der Eurobahn vor allem in Westfalen.