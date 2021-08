Abellio, Keolis und Co : Nahverkehrs-Konkurrenz der Deutschen Bahn fordert Finanzhilfen

Düsseldorf Gut die Hälfte der gefahrenen Zugkilometer im Nahverkehr auf der Schiene entfällt auf Abellio, Keolis und andere Wettbewerber der Deutschen Bahn. Sie fordern Hilfe von Organisationen wie dem VRR.

Stoffregen pocht auf Hilfe von den Aufgabenträgern, also letztlich vom Staat. „Unsere Mitgliedsunternehmen sind unverschuldet in die roten Zahlen geraten.“ So werde entlang der Schienen viel mehr gebaut als früher – wegen der Baustellen müssten die Bahnunternehmen Strafgelder für Verspätungen bezahlen oder Schienenersatzverkehr finanzieren. Der Personalbedarf sei zudem wegen Tarifabschlüssen deutlich gestiegen. So sei die Wochenarbeitszeit von 40 auf 38 Stunden gesunken, und die Schichtplanung sei viel aufwendiger als früher, etwa weil Ruhezeiten ausgeweitet worden seien.