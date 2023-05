Reiseverkehr i NRW zu Pfingsten Bis zu 570 Kilometer Stau am Freitagnachmittag - Lage entspannt sich zum Abend

Am langen Pfingstwochenende erwartet der ADAC in NRW viele Staus auf den Autobahnen. „Durch den Feiertag am Montag müssen Arbeitnehmer für ein langes Wochenende keinen Urlaubstag opfern. Das macht Pfingsten für einen Kurztrip mit der Familie, zum Beispiel in Richtung deutsche Nord- und Ostseeküste oder die Niederlande, besonders attraktiv“, sagt ADAC-Verkehrsexperte Roman Suthold.