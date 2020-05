Langes Pfingstwochenende in NRW : ADAC erwartet Staus am Freitagnachmittag

Köln/Gelsenkirchen Am Freitagnachmittag vor Pfingsten könnte es voll werden auf den Straßen in NRW. Der ADAC erwartet entsprechenden Reiseverkehr angesichts des langen Wochenendes. Auf diesen Strecken müssen Kurzurlauber mit Verzögerungen rechnen.

Vor dem Pfingstwochenende ist es am Freitagmorgen auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen vergleichsweise zunächst entspannt zugegangen. Nur sieben Kilometer Stau im gesamten Bundesland zeigte der WDR-„Staumelder“ um 8.30 Uhr. „Am Nachmittag und Abend wird es auf den Straßen voller werden“, sagte ein ADAC-Sprecher. „Dann beginnt der Reiseverkehr für das lange Wochenende.“ Auch am Samstagvormittag sei mit Staus zu rechnen, weitere Verzögerungen bringe dann der Rückreiseverkehr am Montagnachmittag. „So voll wie in den Vorjahren wird es aber vermutlich nicht.“