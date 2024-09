Vier Verletzte Lkw-Unfall an Stauende – massive Behinderungen auf A3 bei Oberhausen

Nach einem Lastwagenunfall auf der Autobahn 3 gibt es in Oberhausen massive Verkehrsbehinderungen. Die Autobahn in Richtung Süden war zeitweise gesperrt, inzwischen werde der Verkehr auf einer Spur an der Unfallstelle an der Anschlussstelle Oberhausen-Holten vorbeigeleitet, sagte ein Polizeisprecher. Autofahrer stehen auf der A3 vor dem Kreuz Oberhausen-West in Richtung Köln gut eine Stunde im Stau, auch die Umfahrungen sind überlastet.