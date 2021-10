„Moderne Verkehrspolitik ist bester Klimaschutz“ : Wüst will „sauberes“ Fliegen mit Innovation statt Verboten

Düsseldorf Der Verkehrsminister und designierte Ministerpräsident von NRW, Hendrik Wüst, setzt beim Klimaschutz im Luftverkehr auf Forschung statt Verbote und Verteuerungen.

Der nordrhein-westfälische Verkehrsminister und designierte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) will Klimaschutz im Luftverkehr nicht mit Verboten und Verteuerungen erzielen. Lösungen seien stattdessen mit „Innovation und Anschieben“ zu erzielen, sagte Wüst am Donnerstag im Düsseldorfer Landtag.

„Wir haben die Verantwortung angenommen, unseren Kindern ein klimaneutrales Land zu hinterlassen“, bekräftigte der erst seit wenigen Tagen designierte Nachfolger von Regierungschef Armin Laschet . „Ein Industrieland, das auch in Zukunft gute Arbeit, Wohlstand und soziale Sicherheit garantiert und in dem der Preis für Mobilität nicht zur neuen sozialen Frage wird“, ergänzte der 46-Jährige.

Mit 1,9 Milliarden Euro sei nie mehr in das Bahnnetz in NRW investiert worden als in diesem Jahr, unterstrich der Verkehrsminister. Zudem habe das Land in den vergangenen Jahren über zwei Milliarden Euro in einen leistungsstärkeren, verlässlicheren und flexibleren öffentlichen Bus- und Bahnverkehr investiert.