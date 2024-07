Ferien in 16 Bundesländern Stau-Chaos zum Start ins Wochenende in NRW bleibt aus

„Bundesweit erwartet der ADAC „das schlimmste Stauwochenende der Saison“, wie der größte Verkehrsclub Europas mitteilte. Denn alle 16 Bundesländer haben nun gleichzeitig Schulferien. „Dadurch, dass zum ersten Mal alle Bundesländer zeitgleich in den Ferien sind, haben wir auch in NRW einiges an Durchreiseverkehr, etwa von Urlaubern in Richtung der Niederlande“, sagte der ADAC-Sprecher. „Wir gehen davon aus, dass es am Samstag und Sonntag voller wird als normalerweise an diesen Tagen.“