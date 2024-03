Langes Wochenende So war die Lage auf den Autobahnen in NRW vor den Osterfeiertagen

Zum Start in das lange Osterwochenende waren die Autobahnen in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag (28. März 2024) nicht voller als sonst. Mit knapp über 100 Kilometern Stau sei die Lage vergleichbar mit anderen Tagen außerhalb der Ferien, sagte ADAC-Pressesprecher Thomas Müther am Donnerstagnachmittag der Deutschen Presse-Agentur. „Es deutet sich kein Chaos an“, so seine Einschätzung. Die Lage sei überschaubar.