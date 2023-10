So viel soll es kosten In NRW startet bald das vergünstigte Deutschlandticket Sozial

Das Deutschlandticket Sozial startet im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) zum 1. Dezember. So teilten die Wuppertaler Stadtwerke mit, dass das Ticket bereits jetzt in der eigenen App bestellt werden könne. Im Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) und dem Aachener Verkehrsverbund (AVV) ist der 1. Januar der Starttermin. Im Verkehrsverbund Westfalentarif startet nur ein Teil der Verkehrsbetriebe zum 1. Dezember. Die anderen folgten, so bald Beschlüsse der Kommunalebene vorlägen, sagt eine Sprecherin.