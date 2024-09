Experten warnen Deutschlands marodeste Autobahnbrücke steht in NRW

In anderen westdeutschen Bundesländern sieht es nicht viel besser aus: In Hessen zählten die Experten 19 marode Brücken. In Baden-Württemberg 16 Brücken in schlechtem Zustand. Bayern und Rheinland-Pfalz folgen auf dem vierten Platz mit jeweils 14 maroden Brücken. „Alleine diese fünf Bundesländer stellen 83 der 100 am schlechtesten bewerteten Brücken in Deutschland“, so der BGIB.