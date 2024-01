„Einzelne Abweichungen“ Deutsche Bahn fährt in NRW am Samstag nach regulärem Fahrplan

Bei der Deutschen Bahn war ein vorzeitiges Ende des Streiks nicht absehbar. Planmäßig sollte der Arbeitskampf am Freitagabend um 18.00 Uhr zu Ende gehen. Allerdings machte das Unternehmen klar, dass es am Freitagabend weiterhin viele Ausfälle geben werde. „In einzelnen Regionen können im Nah- und S-Bahnverkehr bereits unmittelbar nach Streikende wieder mehr Züge fahren“, sagte ein Bahnsprecher am Freitag in Düsseldorf. Insgesamt werde die Bahn erst am Samstag zu ihrem Fahrplan zurückkehren. Auch dann könne es noch zu „einzelnen Abweichungen“ kommen.