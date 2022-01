Neue Stationen, neue Linien : NRW baut regionalen Schienenverkehr aus

Düsseldorf Vor allem auf dem Land sind Bahnverbindungen oft schlecht, wenn es denn überhaupt welche gibt. Bis 2040 hat sich das Land nun einiges vorgenommen, um das regionale Schienennetz in NRW zu entwickeln.

Die Landesregierung will den regionalen Schienenverkehr in Nordrhein-Westfalen bis 2040 ausbauen: mit neuen S-Bahnnetzen, fast 100 neuen Bahnstationen, Reaktivierungen und Taktverdichtungen. Das Ziel sei, einen aus Fahrgastsicht „idealen“ zukünftigen Fahrplan zu entwickeln, heißt es in einem Bericht von Verkehrsministerin Ina Brandes (CDU) für den Verkehrsausschuss des Landtags am Mittwoch. Vorbild und Ausgangsbasis für eine auch grenzüberschreitende Planung der „Zielnetzkonzeption 2032/2040“ sei der bundesweite Deutschlandtakt, mit dem der Fern- und der Regionalverkehr besser aufeinander abgestimmt werden.

Insgesamt zwölf Kommunen sollen bis 2032 ganz neu an den regionalen Schienenverkehr in NRW angeschlossen werden. Neue Haltestellen sollen sowohl auf dem Land als auch in Städten entstehen. Allein entlang der Reaktivierungsstrecken sollen 67 neue Stationen gebaut werden. Hinzu kommen dem Bericht zufolge 29 neue Stationen an Bestands- und Ausbaustrecken. Von den landesweit in der Zielkonzeption vorgesehenen 336 Einzelmaßnahmen seien bisher 81 beim Bund für eine Förderung angemeldet worden.