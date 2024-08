Mönchengladbach, Viersen und Krefeld betroffen Bahn dünnt ICE-Angebot in NRW vorübergehend aus

Wie aus der Bahn-App (DB Navigator) hervorgeht, reduziert sich die Anzahl der abfahrenden Fernzüge in Aachen von vier auf zwei, in Gütersloh von sechs auf drei. In Düren westlich von Köln hält gar kein ICE mehr, in Herford nur noch einer statt wie zuvor vier. In Herzogenrath, Geilenkirchen, Erkelenz, Rheydt, Mönchengladbach, Viersen und Krefeld hält nun nur noch ein ICE am Tag und nicht mehr zwei.