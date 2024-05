Über 400 Kilometer Stau NRW-Autobahnen dicht zum Start ins Pfingstwochenende

Nach dem Reiseverkehrshöhepunkt wird es ab dem Freitagabend (jeweils 20 Uhr) zudem mehrere Sperrungen für Autobahnarbeiten geben: So ist am Dreieck Heumar am Kölner Ring eine Rampe von der A4 zur A3 in Richtung Oberhausen bis zum frühen Dienstagmorgen gesperrt, wie das zuständige öffentliche Straßenbauunternehmen Deges ankündigte. An der A40 wird laut Autobahn GmbH Westfalen auf einem Abschnitt zwischen Dortmund und Bochum in westlicher Fahrtrichtung Asphalt erneuert. Die Strecke zwischen Dortmund-Kley und Bochum-Werne sei daher in Richtung Essen ebenfalls bis Dienstagmorgen (14. Mai) gesperrt.