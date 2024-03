Ausweichstrecke für gesperrte A45 Nach Hochwaserschaden – Lennebrücke wieder für Lkw-Verkehr frei

Die wegen eines Hochwasserschadens seit Wochen gesperrte Lennebrücke im Sauerland ist am Donnerstag auch wieder für den Lkw-Verkehr freigegeben worden. Das berichtete der Landesbetrieb Straßen.NRW, nachdem am Mittwoch ein Pfeiler untersucht worden war. „Aus dem Ergebnis der im geringen Maße festgestellten Schäden an dem Pfeiler kann abgeleitet werden, dass die Lennebrücke auch wieder für den Lkw-Verkehr freigegeben werden kann“, teilte Straßen.NRW mit. Leichtere Fahrzeuge und Fußgänger können die Brücke an der Bundesstraße seit Ende Februar wieder nutzen. Auch der Westdeutsche Rundfunk hatte berichtet.